За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 8 человек

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 3 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 сентября зарегистрирован 1685 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3916 человека, среди которых 35 детей. В стационарах находится 2202 пациента, на амбулаторном уровне - 1714.

115 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 18 на аппаратах ИВЛ.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксированы 263 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 72 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 337, летальных случаев - 335, выздоровевших - 26 478.

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