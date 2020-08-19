За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 18 человек

МЗ РК

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - За сутки от коронавируса и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане скончались 18 человек, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки от КВИ скончались 16 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 2 человека. Итого, с 1 августа от коронавирусной пневмонии скончались 220 человек.

Кроме того, за прошедший день выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией.

В ведомстве также рассказали, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 17 424 человека, среди которых 94 детей. В стационарах находится - 8015 пациентов, на амбулаторном уровне - 9409.

389 человек находятся в тяжелом состоянии, 107 - в состоянии крайней степени тяжести, 69 - на аппаратах ИВЛ.

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