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За сутки от КВИ и пневмонии скончались 17 казахстанцев

26.08.2020, 09:27 6508
За сутки от КВИ и пневмонии скончались 17 казахстанцев
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане от COVID-19 скончались 10 человек, от вирусной пневмонии - 7, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Министерства здравоохранения, за сутки выявлен 781 случай заболевания вирусной пневмонией, всего с 1 августа зафиксировано 23 543 случая. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 9541 человек, среди которых 49 детей. В стационарах находятся - 4786 пациентов, на амбулаторном уровне - 4755.
 

305 человек находятся в тяжелом состоянии, 56 - в состоянии крайней степени тяжести, 47 - на аппаратах ИВЛ", - добавили в ведомстве.

 
 

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