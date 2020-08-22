За сутки от КВИ и вирусной пневмонии скончались 26 казахстанцев

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в республике от COVID-19 скончались 20 человек, от вирусной пневмонии - 6, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 723 заболевших вирусной пневмонией. Всего с 1 августа зафиксированы 21 264 случая заболевания коронавирусной пневмонией.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 670 человек, среди которых 62 ребенка. В стационарах находятся 6339 пациентов, на амбулаторном уровне - 8331.

355 человек находятся в тяжелом состоянии, 78 - в состоянии крайней степени тяжести, 49 - на аппаратах ИВЛ", - добавили в ведомстве.

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