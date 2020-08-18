За сутки от пневмонии и коронавируса в Казахстане скончались 20 человек

МЗ РК

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 18 человек, от пневмонии - 2, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Министерства здравоохранения РК, на 17 августа в стране зарегистрирован 141 случай заболевания коронавирусной пневмонией. Всего с 1 августа было выявлено 18 606 тысяч случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Число жертв пневмонии в стране достигло 218 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 18 841 человек, среди которых 99 детей. В стационарах находится - 3279 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 562.

406 человек находятся в тяжелом состоянии, 103 - в остоянии крайней степени тяжести, 72 - на аппаратах ИВЛ", - добавили в Минздраве.





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