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За сутки в Казахстане выявлено 173 заболевших COVID-19

26.08.2020, 08:29 4672
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 173 выявлено новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрированы 173 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 98, бессимптомных - 75.
 
Всего в стране подтверждено 105 075 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 14 129 (+21);
 
городе Нур-Султане - 13 763 (+16);
 
в Атырауской области - 10 862 (+17);
 
Карагандинской области - 9997 (+19);
 
в ВКО - 8064 (+27);
 
ЗКО - 6712 (+11); 
 
в городе Шымкенте - 5169 (+2);
 
в Алматинской области - 4883 (+4); 
 
Жамбылской области - 4066 (+3); 
 
в СКО - 3883 (+11);
 
в Павлодарской области - 3797 (+6);
 
Костанайской области - 3365 (+9);
 
Акмолинской области - 3350 (+7);
 
Мангистауской области - 3327 (+5); 
 
Туркестанской области - 3272 (+10);
 
Кызылординской области -3229 (+1);
 
Актюбинской области - 3207 (+4).
 
Кроме того, по информации Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, еще 585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране 93 990 человек излечились от COVID-19.
 

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