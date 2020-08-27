За сутки в Казахстане выявлено 173 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 173 выявлено новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 173 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 98, бессимптомных - 75.

Всего в стране подтверждено 105 075 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 129 (+21);

городе Нур-Султане - 13 763 (+16);

в Атырауской области - 10 862 (+17);

Карагандинской области - 9997 (+19);

в ВКО - 8064 (+27);

ЗКО - 6712 (+11);

в городе Шымкенте - 5169 (+2);

в Алматинской области - 4883 (+4);

Жамбылской области - 4066 (+3);

в СКО - 3883 (+11);

в Павлодарской области - 3797 (+6);

Костанайской области - 3365 (+9);

Акмолинской области - 3350 (+7);

Мангистауской области - 3327 (+5);

Туркестанской области - 3272 (+10);

Кызылординской области -3229 (+1);

Актюбинской области - 3207 (+4).

Кроме того, по информации Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, еще 585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране 93 990 человек излечились от COVID-19.

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