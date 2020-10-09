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За сутки в Казахстане 139 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

08.10.2020 13042
Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 139 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Шымкент - 22;
 
Атырауская область - 59;
 
Карагандинская область - 10;
 
Костанайская область - 4;
 
Кызылординская область - 1;
 
Мангистауская область - 30;
 
Павлодарская область - 13.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 604.
 
По состоянию на 23.59 7 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 454 заболевших коронавирусом.
 

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