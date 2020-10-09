За сутки в Казахстане 139 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 139 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Шымкент - 22;

Атырауская область - 59;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 4;

Кызылординская область - 1;

Мангистауская область - 30;

Павлодарская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 103 604.

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