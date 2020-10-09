За сутки в Казахстане 139 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 139 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Шымкент - 22;
Атырауская область - 59;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 4;
Кызылординская область - 1;
Мангистауская область - 30;
Павлодарская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 604.
По состоянию на 23.59 7 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 454 заболевших коронавирусом.
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