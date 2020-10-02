За сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Алматы - 1;
город Шымкент - 31;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 1;
Атырауская область - 2;
Карагандинская область - 1;
Костанайская область - 6;
Кызылординская область - 9;
Павлодарская область - 4;
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 937.
Напомним, по состоянию на 23.59 30 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 979 заболевших коронавирусом.
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