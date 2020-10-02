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За сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

01.10.2020 8371
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Алматы - 1;
 
город Шымкент - 31;
 
Актюбинская область - 3;
 
Алматинская область - 1;
 
Атырауская область - 2;
 
Карагандинская область - 1;
 
Костанайская область - 6;
 
Кызылординская область - 9;
 
Павлодарская область - 4;
 
Туркестанская область - 5.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 937.

Напомним, по состоянию на 23.59 30 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 979 заболевших коронавирусом.
 

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