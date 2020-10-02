За сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 63 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Алматы - 1;

город Шымкент - 31;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 1;

Атырауская область - 2;

Карагандинская область - 1;

Костанайская область - 6;

Кызылординская область - 9;

Павлодарская область - 4;

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 102 937.





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