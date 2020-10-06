За сутки в Казахстане 72 человека выздоровели от коронавируса

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Шымкент - 19;
Актюбинская область - 2;
Карагандинская область - 18;
Мангистауская область - 31;
Павлодарская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 277.
Напомним, всего в стране выявлены 108 236 заболевших коронавирусом.
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