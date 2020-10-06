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За сутки в Казахстане 72 человека выздоровели от коронавируса

05.10.2020 9235
Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Шымкент - 19;
 
Актюбинская область - 2;
 
Карагандинская область - 18;
 
Мангистауская область - 31;
 
Павлодарская область - 2.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 277.

 

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