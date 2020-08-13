Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 22 человека, от пневмонии - 8, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 12 августа 1313 человек скончались от коронавирусной инфекции.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 865 человека, среди которых 102 - дети. В стационарах находится 4421 пациент, на амбулаторном уровне - 20 444. 419 человек находятся в тяжелом состоянии, 101 - в состоянии крайней степени тяжести, 94 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.





За прошедшие сутки зафиксированы 1423 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 8 летальных исходов. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 14 760, летальных случаев - 181.

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