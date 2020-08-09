Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 29 человек, от пневмонии - 17, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 8 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 1218 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 002 человек, среди которых 114 детей. В стационарах находятся 5039 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 963. 130 человек находятся в тяжелом состоянии, 27 в состоянии крайней степени тяжести, 33 на аппаратах ИВЛ", - сообщает Министерство здравоохранения РК.

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