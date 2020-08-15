За сутки в Казахстане от коронавируса скончался 21 человек, от пневмонии - 10

По состоянию на 14 августа 1356 человек скончались от коронавирусной инфекции.
Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 101 848 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 934 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 летальных исходов. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 16 666, летальных случаев - 198.
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