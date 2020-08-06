За сутки в Казахстане скончались 17 пациентов с признаками коронавирусной пневмонии

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 17 летальных случаев от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 1799 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 8054, летальных случаев - 86", - говорится в сообщении межведомственной комиссии по нераспространению КВИ.





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