Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявили 150 зараженных COVID-19, сообщает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 93; бессимптомных - 57.

Всего в стране подтверждено 105 558 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 194 (+24);

в городе Нур-Султане -13 812 (+14);

в Атырауской области - 10 894 (+11);

в Карагандинской области - 10 050 (+15);

в ВКО - 8137 (+23);

в ЗКО - 6740 (+8);

в городе Шымкент - 5173 (+2);

в Алматинской области - 4892 (+1);

в Жамбылской области - 4076 (+5);

в СКО - 3917 (+11);

в Павлодарской области - 3821 (+7);

в Костанайской области - 3392 (+9);

в Акмолинской области - 3374 (+7);

в Мангистауской области - 3334 (+1);

в Туркестанской области - 3306 (+9);

в Кызылординской области -3231 (+0);

в Актюбинской области - 3215 (+3).

За прошедшие сутки зафиксировано 483 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 218 человек выздоровели, говорится в сообщении Минздрава.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства