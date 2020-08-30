Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявили 150 зараженных COVID-19, сообщает Kazakhstan Today.
Зарегистрированы 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 93; бессимптомных - 57.
Всего в стране подтверждено 105 558 случаев, из них:
в городе Алматы - 14 194 (+24);
в городе Нур-Султане -13 812 (+14);
в Атырауской области - 10 894 (+11);
в Карагандинской области - 10 050 (+15);
в ВКО - 8137 (+23);
в ЗКО - 6740 (+8);
в городе Шымкент - 5173 (+2);
в Алматинской области - 4892 (+1);
в Жамбылской области - 4076 (+5);
в СКО - 3917 (+11);
в Павлодарской области - 3821 (+7);
в Костанайской области - 3392 (+9);
в Акмолинской области - 3374 (+7);
в Мангистауской области - 3334 (+1);
в Туркестанской области - 3306 (+9);
в Кызылординской области -3231 (+0);
в Актюбинской области - 3215 (+3).
За прошедшие сутки зафиксировано 483 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 218 человек выздоровели, говорится в сообщении Минздрава.
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