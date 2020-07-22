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За сутки в Казахстане выявили 1630 заболевших COVID-9

21.07.2020, 08:58 5833
За сутки в Казахстане выявили 1630 заболевших COVID-9
Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1630 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из 1630 выявленных заболевших КВИ, 745 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 248 / 134;
 
город Алматы - 251 / 113;
 
город Шымкент - 27 / 17;
 
Акмолинская область - 53 / 27;
 
Актюбинская область - 17 / 10;
 
Алматинская область - 54 / 41;
 
Атырауская область - 96 / 53;
 
Восточно-Казахстанская область - 163 / 92;
 
Жамбылская область - 61 / 37;
 
Западно-Казахстанская область - 103 / 47;
 
Карагандинская область - 168 / 77;
 
Костанайская область - 57 / 26;
 
Кызылординская область - 119 / 32;
 
Мангистауская область - 54 / 14;
 
Павлодарская область - 67 / 12;
 
Северо-Казахстанская область - 72 / 2;
 
Туркестанская область - 20 / 11.
 
Всего в стране выявлено 73 468 заболевших.

Кроме того, за сутки в стране излечились 1975 пациентов. Итого 45 376 человек выздоровели от КВИ в Казахстане. 
 
Ранее сообщалось, что за неделю в РК от КВИ скончались 210 человек, всего в стране зарегистрировано 585 случаев с летальным исходом.
 

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