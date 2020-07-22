За сутки в Казахстане выявили 1630 заболевших COVID-9

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1630 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из 1630 выявленных заболевших КВИ, 745 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 248 / 134;

город Алматы - 251 / 113;

город Шымкент - 27 / 17;

Акмолинская область - 53 / 27;

Актюбинская область - 17 / 10;

Алматинская область - 54 / 41;

Атырауская область - 96 / 53;

Восточно-Казахстанская область - 163 / 92;

Жамбылская область - 61 / 37;

Западно-Казахстанская область - 103 / 47;

Карагандинская область - 168 / 77;

Костанайская область - 57 / 26;

Кызылординская область - 119 / 32;

Мангистауская область - 54 / 14;

Павлодарская область - 67 / 12;

Северо-Казахстанская область - 72 / 2;

Туркестанская область - 20 / 11.

Всего в стране выявлено 73 468 заболевших.





Кроме того, за сутки в стране излечились 1975 пациентов. Итого 45 376 человек выздоровели от КВИ в Казахстане.

Ранее сообщалось, что за неделю в РК от КВИ скончались 210 человек , всего в стране зарегистрировано 585 случаев с летальным исходом.

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