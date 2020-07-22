За сутки в Казахстане выявили 1630 заболевших COVID-9

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1630 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из 1630 выявленных заболевших КВИ, 745 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 248 / 134;
город Алматы - 251 / 113;
город Шымкент - 27 / 17;
Акмолинская область - 53 / 27;
Актюбинская область - 17 / 10;
Алматинская область - 54 / 41;
Атырауская область - 96 / 53;
Восточно-Казахстанская область - 163 / 92;
Жамбылская область - 61 / 37;
Западно-Казахстанская область - 103 / 47;
Карагандинская область - 168 / 77;
Костанайская область - 57 / 26;
Кызылординская область - 119 / 32;
Мангистауская область - 54 / 14;
Павлодарская область - 67 / 12;
Северо-Казахстанская область - 72 / 2;
Туркестанская область - 20 / 11.
Всего в стране выявлено 73 468 заболевших.
Кроме того, за сутки в стране излечились 1975 пациентов. Итого 45 376 человек выздоровели от КВИ в Казахстане.
Ранее сообщалось, что за неделю в РК от КВИ скончались 210 человек, всего в стране зарегистрировано 585 случаев с летальным исходом.
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