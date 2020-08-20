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За сутки в Казахстане выявлен 271 новый случай заболевания COVID-19

19.08.2020, 08:27 10558
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране подтвержден 103 571 случай заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, зарегистрирован 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей 123, бессимптомных - 148.
 
Всего в стране подтвержден 103 571 случай, из них:
 
 в городе Алматы - 13 938 (+22);
 
 городе Нур-Султане -13 640 (+27);
 
 в Атырауской области - 10 748 (+17);
 
 Карагандинской области - 9847 (+27);
 
 ВКО - 7863 (+30);
 
 ЗКО - 6611 (+28); 
 
 в городе Шымкенте - 5155 (+3);
 
 в Алматинской области - 4844 (+16); 
 
 Жамбылской области - 4018 (+9); 
 
 СКО - 3792 (+18);
 
 Павлодарской области - 3699 (+7);
 
 Костанайской области - 3290 (+14);
 
 Мангистауской области - 3278 (+8); 
 
 Акмолинской области - 3265 (+16);
 
 Кызылординской области -3215 (+2);
 
 Туркестанской области - 3193 (+22);
 
 Актюбинской области - 3175 (+5).
 
Кроме того, в Казахстане еще 1841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 86 286 человек.
 

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