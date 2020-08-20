За сутки в Казахстане выявлен 271 новый случай заболевания COVID-19

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране подтвержден 103 571 случай заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, зарегистрирован 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей 123, бессимптомных - 148.
Всего в стране подтвержден 103 571 случай, из них:
в городе Алматы - 13 938 (+22);
городе Нур-Султане -13 640 (+27);
в Атырауской области - 10 748 (+17);
Карагандинской области - 9847 (+27);
ВКО - 7863 (+30);
ЗКО - 6611 (+28);
в городе Шымкенте - 5155 (+3);
в Алматинской области - 4844 (+16);
Жамбылской области - 4018 (+9);
СКО - 3792 (+18);
Павлодарской области - 3699 (+7);
Костанайской области - 3290 (+14);
Мангистауской области - 3278 (+8);
Акмолинской области - 3265 (+16);
Кызылординской области -3215 (+2);
Туркестанской области - 3193 (+22);
Актюбинской области - 3175 (+5).
Кроме того, в Казахстане еще 1841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 86 286 человек.
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