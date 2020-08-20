За сутки в Казахстане выявлен 271 новый случай заболевания COVID-19

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Всего в стране подтвержден 103 571 случай заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, зарегистрирован 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей 123, бессимптомных - 148.

Всего в стране подтвержден 103 571 случай, из них:

в городе Алматы - 13 938 (+22);

городе Нур-Султане -13 640 (+27);

в Атырауской области - 10 748 (+17);

Карагандинской области - 9847 (+27);

ВКО - 7863 (+30);

ЗКО - 6611 (+28);

в городе Шымкенте - 5155 (+3);

в Алматинской области - 4844 (+16);

Жамбылской области - 4018 (+9);

СКО - 3792 (+18);

Павлодарской области - 3699 (+7);

Костанайской области - 3290 (+14);

Мангистауской области - 3278 (+8);

Акмолинской области - 3265 (+16);

Кызылординской области -3215 (+2);

Туркестанской области - 3193 (+22);

Актюбинской области - 3175 (+5).

Кроме того, в Казахстане еще 1841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 86 286 человек.

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