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За сутки в Казахстане выявлено 1069 заболевших коронавирусом

03.08.2020, 08:31 6832
За сутки в Казахстане выявлено 1069 заболевших коронавирусом
Фото: ktk.kz
Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1069 новых случаев заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы 1069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 570, бессимптомных носителей - 499", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК.

 
Всего в стране подтверждено 92 662 случая, из них:
 
 в городе Алматы - 12 286 (+207);
 
 городе Нур-Султане -11 704 (+221);
 
 в Атырауской области - 10 348 (+30);
 
 Карагандинской области - 8806 (+88);
 
в ВКО - 6610 (+102);
 
 ЗКО - 5929 (+69); 
 
 в городе Шымкенте - 4980 (+31);
 
 в Алматинской области - 4439 (+33); 
 
 Жамбылской области - 3636 (+48); 
 
 Павлодарской области - 3292 (+30);
 
 в СКО - 3222 (+55);
 
 в Актюбинской области - 3056 (+0);
 
 Кызылординской области -3026(+7);
 
 Мангистауской области - 2940 (+12); 
 
 Туркестанской области - 2835 (+21); 
 
 Костанайской области - 2796 (+58);
 
 Акмолинской области - 2757 (+57).
 
Кроме того, в стране 672 человека выздоровели от КВИ. Всего в стране от коронавируса излечились 62 511 пациентов.
 

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