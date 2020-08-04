За сутки в Казахстане выявлено 1069 заболевших коронавирусом

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Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1069 новых случаев заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 1069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 570, бессимптомных носителей - 499", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК.

Всего в стране подтверждено 92 662 случая, из них:

в городе Алматы - 12 286 (+207);

городе Нур-Султане -11 704 (+221);

в Атырауской области - 10 348 (+30);

Карагандинской области - 8806 (+88);

в ВКО - 6610 (+102);

ЗКО - 5929 (+69);

в городе Шымкенте - 4980 (+31);

в Алматинской области - 4439 (+33);

Жамбылской области - 3636 (+48);

Павлодарской области - 3292 (+30);

в СКО - 3222 (+55);

в Актюбинской области - 3056 (+0);

Кызылординской области -3026(+7);

Мангистауской области - 2940 (+12);

Туркестанской области - 2835 (+21);

Костанайской области - 2796 (+58);

Акмолинской области - 2757 (+57).

Кроме того, в стране 672 человека выздоровели от КВИ. Всего в стране от коронавируса излечились 62 511 пациентов.

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