За сутки в Казахстане выявлено 1069 заболевших коронавирусом

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Зарегистрированы 1069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 570, бессимптомных носителей - 499", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК.
Всего в стране подтверждено 92 662 случая, из них:
в городе Алматы - 12 286 (+207);
городе Нур-Султане -11 704 (+221);
в Атырауской области - 10 348 (+30);
Карагандинской области - 8806 (+88);
в ВКО - 6610 (+102);
ЗКО - 5929 (+69);
в городе Шымкенте - 4980 (+31);
в Алматинской области - 4439 (+33);
Жамбылской области - 3636 (+48);
Павлодарской области - 3292 (+30);
в СКО - 3222 (+55);
в Актюбинской области - 3056 (+0);
Кызылординской области -3026(+7);
Мангистауской области - 2940 (+12);
Туркестанской области - 2835 (+21);
Костанайской области - 2796 (+58);
Акмолинской области - 2757 (+57).
Кроме того, в стране 672 человека выздоровели от КВИ. Всего в стране от коронавируса излечились 62 511 пациентов.
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