За сутки в Казахстане выявлено 1403 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
По информации Telegram-канала Coronavirus2020.kz из 1403 выявленных заболевших - 814 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 95 / 47;
город Алматы - 113 / 62;
город Шымкент - 84 / 44;
Акмолинская область - 32 / 25;
Актюбинская область - 32 / 16;
Алматинская область - 71 / 68;
Атырауская область - 325 / 181;
Восточно-Казахстанская область - 96 / 31%
Жамбылская область - 59 / 32;
Западно-Казахстанская область - 103 / 57;
Карагандинская область - 81 / 48;
Костанайская область - 17 / 13;
Кызылординская область - 40 / 12;
Мангистауская область - 124 / 117;
Павлодарская область - 53 / 12;
Северо-Казахстанская область - 17 / 6;
Туркестанская область - 61 / 43.
Всего в стране выявлено 48 574 заболевших.
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