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За сутки в Казахстане выявлено 1403 заболевших COVID-19

06.07.2020, 09:12 7453
Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Telegram-канала Coronavirus2020.kz из 1403 выявленных заболевших - 814 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
 
город Нур-Султан - 95 / 47;
 
город Алматы - 113 / 62;
 
город Шымкент - 84 / 44;
 
Акмолинская область - 32 / 25;
 
Актюбинская область - 32 / 16;
 
Алматинская область - 71 / 68;
 
Атырауская область - 325 / 181;
 
Восточно-Казахстанская область - 96 / 31%
 
Жамбылская область - 59 / 32;
 
Западно-Казахстанская область - 103 / 57;
 
Карагандинская область - 81 / 48;
 
Костанайская область - 17 / 13;
 
Кызылординская область - 40 / 12;
 
Мангистауская область - 124 / 117;
 
Павлодарская область - 53 / 12;
 
Северо-Казахстанская область - 17 / 6;
 
Туркестанская область - 61 / 43.
 
Всего в стране выявлено 48 574 заболевших.
 

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