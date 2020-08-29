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За сутки в Казахстане выявлено 165 новых случаев заболевания COVID-19

28.08.2020, 08:30 5050
Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлено 165 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, зарегистрированы 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 111, бессимптомных - 54.
 
Всего в стране подтверждено 105 408 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 14 170 (+26);
 
городе Нур-Султане -13 798 (+14);
 
в Атырауской области - 10 883 (+9);
 
Карагандинской области - 10 035 (+19);
 
в ВКО - 8114 (+26);
 
ЗКО - 6732 (+10); 
 
в городе Шымкенте - 5171 (+2);
 
в Алматинской области - 4891 (+2); 
 
Жамбылской области - 4071 (+3); 
 
в СКО - 3906 (+12);
 
в Павлодарской области - 3814 (+7);
 
Костанайской области - 3383 (+10);
 
Акмолинской области - 3367 (+9);
 
Мангистауской области - 3333 (+3); 
 
Туркестанской области - 3297 (+11);
 
Кызылординской области -3231 (+0);
 
Актюбинской области - 3212 (+2).
 
Кроме того, в Казахстане 540 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
Всего в стране выздоровели - 95 253 человек.
 

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