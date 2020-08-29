Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлено 165 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, зарегистрированы 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 111, бессимптомных - 54.

Всего в стране подтверждено 105 408 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 170 (+26);

городе Нур-Султане -13 798 (+14);

в Атырауской области - 10 883 (+9);

Карагандинской области - 10 035 (+19);

в ВКО - 8114 (+26);

ЗКО - 6732 (+10);

в городе Шымкенте - 5171 (+2);

в Алматинской области - 4891 (+2);

Жамбылской области - 4071 (+3);

в СКО - 3906 (+12);

в Павлодарской области - 3814 (+7);

Костанайской области - 3383 (+10);

Акмолинской области - 3367 (+9);

Мангистауской области - 3333 (+3);

Туркестанской области - 3297 (+11);

Кызылординской области -3231 (+0);

Актюбинской области - 3212 (+2).

Кроме того, в Казахстане 540 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Всего в стране выздоровели - 95 253 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства