Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлено 165 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
По данным Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, зарегистрированы 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 111, бессимптомных - 54.
Всего в стране подтверждено 105 408 случаев, из них:
в городе Алматы - 14 170 (+26);
городе Нур-Султане -13 798 (+14);
в Атырауской области - 10 883 (+9);
Карагандинской области - 10 035 (+19);
в ВКО - 8114 (+26);
ЗКО - 6732 (+10);
в городе Шымкенте - 5171 (+2);
в Алматинской области - 4891 (+2);
Жамбылской области - 4071 (+3);
в СКО - 3906 (+12);
в Павлодарской области - 3814 (+7);
Костанайской области - 3383 (+10);
Акмолинской области - 3367 (+9);
Мангистауской области - 3333 (+3);
Туркестанской области - 3297 (+11);
Кызылординской области -3231 (+0);
Актюбинской области - 3212 (+2).
Кроме того, в Казахстане 540 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
Всего в стране выздоровели - 95 253 человек.
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