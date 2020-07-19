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За сутки в Казахстане выявлено 1808 заболевших коронавирусом

18.07.2020, 09:41 10612
За сутки в Казахстане выявлено 1808 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане зарегистрированы 1808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За 17 июля в Казахстане выявлено 1808 заболевших КВИ, из них симптомных носителей - 895, бессимптомных носителей - 913.
 
Всего в стране подтверждено 68 703 случаев, из них:
 
в Атырауской области - 8873 (+177);
 
в городе Алматы - 8702 (+229);
 
городе Нур-Султане -7887 (+252);
 
в Карагандинской области - 6792 (+120);
 
ЗКО - 4544 (+109); 
 
в городе Шымкенте - 4363 (+57);
 
в ВКО - 3842 (+203);
 
Алматинской области - 3504 (+68); 
 
Актюбинской области - 2700 (+51);
 
Жамбылской области - 2671 (+149); 
 
Туркестанской области - 2417 (+26); 
 
Мангистауской области - 2250 (+45); 
 
Павлодарской области - 2182 (+72);
 
Кызылординской области - 2162 (+96);
 
СКО - 2066(+61);
 
Акмолинской области - 1899 (+42); 
 
Костанайской области - 1849 (+51).
 
Кроме того, в стране 2132 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого от КВИ в Казахстане излечились 42 388 пациентов.
 

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