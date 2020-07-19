За сутки в Казахстане выявлено 1808 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане зарегистрированы 1808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За 17 июля в Казахстане выявлено 1808 заболевших КВИ, из них симптомных носителей - 895, бессимптомных носителей - 913.

Всего в стране подтверждено 68 703 случаев, из них:

в Атырауской области - 8873 (+177);

в городе Алматы - 8702 (+229);

городе Нур-Султане -7887 (+252);

в Карагандинской области - 6792 (+120);

ЗКО - 4544 (+109);

в городе Шымкенте - 4363 (+57);

в ВКО - 3842 (+203);

Алматинской области - 3504 (+68);

Актюбинской области - 2700 (+51);

Жамбылской области - 2671 (+149);

Туркестанской области - 2417 (+26);

Мангистауской области - 2250 (+45);

Павлодарской области - 2182 (+72);

Кызылординской области - 2162 (+96);

СКО - 2066(+61);

Акмолинской области - 1899 (+42);

Костанайской области - 1849 (+51).

Кроме того, в стране 2132 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого от КВИ в Казахстане излечились 42 388 пациентов.

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