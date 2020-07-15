За сутки в Казахстане выявлено 1856 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1856 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, из 1856 выявленных заболевших, 1011 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 211/ 62;

город Алматы - 220 / 86;

город Шымкент - 80 / 51;

Акмолинская область - 39 / 20;

Актюбинская область - 171 / 145;

Алматинская область - 79 / 50;

Атырауская область - 190/ 158;

Восточно-Казахстанская область - 225 / 106;

Жамбылская область - 78 / 61;

Западно-Казахстанская область - 138 / 78;

Карагандинская область - 102 / 41;

Костанайская область - 46 / 27;

Кызылординская область - 62 / 28;

Мангистауская область - 24 /15;

Павлодарская область - 73 / 8;

Северо-Казахстанская область - 59 / 27;

Туркестанская область - 59 / 48.

Всего в стране выявлено 61 755 заболевших.

Кроме того, за сутки в РК 376 человек излечились от КВИ. Таким образом, число выздоровевших пациентов в стране выросло до 34 190.

Тем временем в мире число заболевших КВИ превысило 13,2 млн человек, более 7,6 млн выздоровели, более 575 тыс. скончались.

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