За сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,6%, сообщает портал coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 149 (7,6%);
город Алматы - 117 (4,7%);
Карагандинская область - 44 (5,3%);
Западно-Казахстанская область - 41 (7,1%);
Мангистауская область - 31 (13,8%);
Кызылординская область - 25 (7,2%);
город Шымкент - 22 (2,7%);
Костанайская область - 12 (7,3%);
Атырауская область - 12 (1,2%);
Жамбылская область - 7 (1,9%);
Туркестанская область - 6 (1,7%);
Восточно-Казахстанская область - 5 (4,4%);
Алматинская область - 4 (1,1%);
Акмолинская область - 1 (0,7%).
Всего в стране выявлено 10 858 заболевших, 5220 человек выздоровели, 38 скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства