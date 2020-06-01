Система Orphus

За сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусом

31.05.2020, 10:02 10531
За сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 мая в Казахстане выявлено 10 858 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,6%, сообщает портал coronavirus2020.kz.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 149 (7,6%);
 
город Алматы - 117 (4,7%);
 
Карагандинская область - 44 (5,3%);
 
Западно-Казахстанская область - 41 (7,1%);
 
Мангистауская область - 31 (13,8%);
 
Кызылординская область - 25 (7,2%);
 
город Шымкент - 22 (2,7%);
 
Костанайская область - 12 (7,3%);
 
Атырауская область - 12 (1,2%);
 
Жамбылская область - 7 (1,9%);
 
Туркестанская область - 6 (1,7%);
 
Восточно-Казахстанская область - 5 (4,4%);
 
Алматинская область - 4 (1,1%);
 
Акмолинская область - 1 (0,7%).
 
Всего в стране выявлено 10 858 заболевших, 5220 человек выздоровели, 38 скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая