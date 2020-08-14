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За сутки в Казахстане выявлено 517 заболевших коронавирусом

13.08.2020, 08:41 7831
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 517 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в РК зарегистрированы 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей 278, бессимптомных - 239.
 
Всего в стране подтверждено 101 372 случая, из них:
 
 в городе Алматы - 13 702 (+52);
 
 городе Нур-Султане -13 386 (+38);
 
 Атырауской области - 10 658 (+20);
 
 Карагандинской области - 9631 (+56);
 
 ВКО - 7525 (+85);
 
 ЗКО - 6450 (+39); 
 
 в городе Шымкенте - 5131 (+10);
 
 Алматинской области - 4764 (+21); 
 
 Жамбылской области - 3947 (+19); 
 
 СКО - 3641 (+33);
 
 Павлодарской области - 3599 (+19);
 
 Мангистауской области - 3207 (+21); 
 
 Кызылординской области - 3199 (+4);
 
 Костанайской области - 3168 (+27);
 
 Акмолинской области - 3151 (+32);
 
 Актюбинской области - 3134 (+10);
 
 Туркестанской области - 3079 (+31).
 
Кроме того, в РК за прошедший день от COVID-19 выздоровели 2079 человек. Всего в Казахстане от КВИ излечилось 76 756 пациентов.
 

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