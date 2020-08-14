За сутки в Казахстане выявлено 517 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 517 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в РК зарегистрированы 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей 278, бессимптомных - 239.

Всего в стране подтверждено 101 372 случая, из них:

в городе Алматы - 13 702 (+52);

городе Нур-Султане -13 386 (+38);

Атырауской области - 10 658 (+20);

Карагандинской области - 9631 (+56);

ВКО - 7525 (+85);

ЗКО - 6450 (+39);

в городе Шымкенте - 5131 (+10);

Алматинской области - 4764 (+21);

Жамбылской области - 3947 (+19);

СКО - 3641 (+33);

Павлодарской области - 3599 (+19);

Мангистауской области - 3207 (+21);

Кызылординской области - 3199 (+4);

Костанайской области - 3168 (+27);

Акмолинской области - 3151 (+32);

Актюбинской области - 3134 (+10);

Туркестанской области - 3079 (+31).

Кроме того, в РК за прошедший день от COVID-19 выздоровели 2079 человек. Всего в Казахстане от КВИ излечилось 76 756 пациентов.

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