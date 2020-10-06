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За сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших коронавирусом

05.10.2020 10639
За сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 6;
 
город Алматы - 1;
 
Акмолинская область - 4;
 
Атырауская область - 1;
 
Восточно-Казахстанская область - 14;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 1;
 
Карагандинская область - 13;
 
Костанайская область - 2;
 
Павлодарская область - 7;
 
Северо-Казахстанская область - 9.
 
Всего в стране выявлены 108 236 заболевших.
 

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