За сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших коронавирусом

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6;
город Алматы - 1;
Акмолинская область - 4;
Атырауская область - 1;
Восточно-Казахстанская область - 14;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 1;
Карагандинская область - 13;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 7;
Северо-Казахстанская область - 9.
Всего в стране выявлены 108 236 заболевших.
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