За сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 6;

город Алматы - 1;

Акмолинская область - 4;

Атырауская область - 1;

Восточно-Казахстанская область - 14;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 1;

Карагандинская область - 13;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 7;

Северо-Казахстанская область - 9.

Всего в стране выявлены 108 236 заболевших.

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