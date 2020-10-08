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За сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших коронавирусом

07.10.2020 7885
За сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 362 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 11;
 
город Алматы - 6;
 
город Шымкент - 2;
 
Акмолинская область - 2;
 
Алматинская область - 2;
 
Атырауская область - 6;
 
Восточно-Казахстанская область - 14;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 3;
 
Костанайская область - 2;
 
Кызылординская область - 1;
 
Павлодарская область - 4;
 
Северо-Казахстанская область - 8;
 
Туркестанская область - 2.
 
Всего в стране выявлены 108 362 заболевших.
 

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