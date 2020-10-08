За сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 11;
город Алматы - 6;
город Шымкент - 2;
Акмолинская область - 2;
Алматинская область - 2;
Атырауская область - 6;
Восточно-Казахстанская область - 14;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 3;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 1;
Павлодарская область - 4;
Северо-Казахстанская область - 8;
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 108 362 заболевших.
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