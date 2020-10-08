За сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 362 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 11;

город Алматы - 6;

город Шымкент - 2;

Акмолинская область - 2;

Алматинская область - 2;

Атырауская область - 6;

Восточно-Казахстанская область - 14;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 3;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 4;

Северо-Казахстанская область - 8;

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлены 108 362 заболевших.

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