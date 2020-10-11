За сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 663 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 13;

город Алматы - 10;

Акмолинская область - 4;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 4;

Восточно-Казахстанская область - 20;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 12;

Костанайская область - 3;

Мангистауская область - 6;

Павлодарская область - 9;

Северо-Казахстанская область - 12;

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 108 663 заболевших.

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