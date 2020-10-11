За сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 13;
город Алматы - 10;
Акмолинская область - 4;
Алматинская область - 3;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 20;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 12;
Костанайская область - 3;
Мангистауская область - 6;
Павлодарская область - 9;
Северо-Казахстанская область - 12;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 108 663 заболевших.
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