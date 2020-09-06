За сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 225 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 47 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 15 / 4;
город Алматы - 14 / 4;
город Шымкент - 5 / 3;
Акмолинская область - 5 / 3;
Актюбинская область - 2 / 2;
Алматинская область - 3 / 1;
Атырауская область - 7 / 7;
Восточно-Казахстанская область - 19 / 5;
Жамбылская область - 3 / 3;
Западно-Казахстанская область - 4 / 1;
Карагандинская область - 8 / 5;
Костанайская область - 3 / 1;
Павлодарская область - 4 / 2;
Северо-Казахстанская область - 5 / 1;
Туркестанская область - 7 / 5.
Всего в стране выявлены 106 225 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 99 018.
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