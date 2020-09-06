За сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 225 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 47 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 15 / 4;

город Алматы - 14 / 4;

город Шымкент - 5 / 3;

Акмолинская область - 5 / 3;

Актюбинская область - 2 / 2;

Алматинская область - 3 / 1;

Атырауская область - 7 / 7;

Восточно-Казахстанская область - 19 / 5;

Жамбылская область - 3 / 3;

Западно-Казахстанская область - 4 / 1;

Карагандинская область - 8 / 5;

Костанайская область - 3 / 1;

Павлодарская область - 4 / 2;

Северо-Казахстанская область - 5 / 1;

Туркестанская область - 7 / 5.

Всего в стране выявлены 106 225 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 99 018.

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