За сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today – По состоянию на 23.59 8 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 561 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 17

город Алматы - 11

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 4

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 3

Атырауская область - 8

Восточно-Казахстанская область - 16

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 3

Карагандинская область - 6

Костанайская область - 3

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 9

Северо-Казахстанская область - 14

Туркестанская область - 4

Всего в стране выявлены 108 561 заболевший.

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