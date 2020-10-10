За сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today – По состоянию на 23.59 8 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 561 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 17
город Алматы - 11
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 4
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 3
Атырауская область - 8
Восточно-Казахстанская область - 16
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 3
Карагандинская область - 6
Костанайская область - 3
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 9
Северо-Казахстанская область - 14
Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлены 108 561 заболевший.
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