За сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с коронавирусом

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 октября в Казахстане зарегистрировано 109 202 случая коронавируса, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 16;

город Алматы - 12;

Акмолинская область - 6;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 5;

Атырауская область - 6;

Восточно-Казахстанская область - 10;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 5;

Карагандинская область - 7;

Костанайская область - 4;

Мангистауская область - 3;

Павлодарская область - 12;

Северо-Казахстанская область - 14;

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлены 109 202 заболевших.

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