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За сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с коронавирусом

16.10.2020 14257
За сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с коронавирусом
Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 октября в Казахстане зарегистрировано 109 202 случая коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 16;
 
город Алматы - 12;
 
Акмолинская область - 6;
 
Актюбинская область - 3;
 
Алматинская область - 5;
 
Атырауская область - 6;
 
Восточно-Казахстанская область - 10;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 5;
 
Карагандинская область - 7;
 
Костанайская область - 4;
 
Мангистауская область - 3;
 
Павлодарская область - 12;
 
Северо-Казахстанская область - 14;
 
Туркестанская область - 3.
 
Всего в стране выявлены 109 202 заболевших.
 

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