За сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 16;
город Алматы - 12;
Акмолинская область - 6;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 5;
Атырауская область - 6;
Восточно-Казахстанская область - 10;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 5;
Карагандинская область - 7;
Костанайская область - 4;
Мангистауская область - 3;
Павлодарская область - 12;
Северо-Казахстанская область - 14;
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 109 202 заболевших.
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