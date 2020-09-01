За сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией

Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 августа 2020 года в Казахстане выявлены 105 795 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 51 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 3 / 2;

город Алматы - 12 / 5;

Акмолинская область - 6 / 2;

Актюбинская область - 1 / 1;

Алматинская область - 2 / 2;

Атырауская область - 11 / 8;

Восточно-Казахстанская область - 20 / 4;

Жамбылская область - 2 / 2;

Западно-Казахстанская область - 5 / 2;

Карагандинская область - 19 / 13;

Костанайская область - 8 / 0;

Павлодарская область - 6 / 0;

Северо-Казахстанская область - 11 / 6;

Туркестанская область - 5 / 4.

Всего в стране выявлены 105 795 заболевших.





За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 96 297.

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