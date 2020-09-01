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За сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией

31.08.2020, 08:10 10045
За сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией
Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 августа 2020 года в Казахстане выявлены 105 795 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 51 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 3 / 2;
 
город Алматы - 12 / 5;
 
Акмолинская область - 6 / 2;
 
Актюбинская область - 1 / 1;
 
Алматинская область - 2 / 2;
 
Атырауская область - 11 / 8;
 
Восточно-Казахстанская область - 20 / 4;
 
Жамбылская область - 2 / 2;
 
Западно-Казахстанская область - 5 / 2;
 
Карагандинская область - 19 / 13;
 
Костанайская область - 8 / 0;
 
Павлодарская область - 6 / 0;
 
Северо-Казахстанская область - 11 / 6;
 
Туркестанская область - 5 / 4.
 
Всего в стране выявлены 105 795 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 96 297.
 

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