За сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 51 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 3 / 2;
город Алматы - 12 / 5;
Акмолинская область - 6 / 2;
Актюбинская область - 1 / 1;
Алматинская область - 2 / 2;
Атырауская область - 11 / 8;
Восточно-Казахстанская область - 20 / 4;
Жамбылская область - 2 / 2;
Западно-Казахстанская область - 5 / 2;
Карагандинская область - 19 / 13;
Костанайская область - 8 / 0;
Павлодарская область - 6 / 0;
Северо-Казахстанская область - 11 / 6;
Туркестанская область - 5 / 4.
Всего в стране выявлены 105 795 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 96 297.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства