За сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 542 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 23;

город Алматы - 15;

Акмолинская область - 14;

Актюбинская область - 4;

Алматинская область - 8;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 25;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 5;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 6;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 12;

Северо-Казахстанская область - 9;

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлены 110 542 заболевших.

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