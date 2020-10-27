За сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 23;
город Алматы - 15;
Акмолинская область - 14;
Актюбинская область - 4;
Алматинская область - 8;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 25;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 5;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 6;
Мангистауская область - 1;
Павлодарская область - 12;
Северо-Казахстанская область - 9;
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 110 542 заболевших.
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