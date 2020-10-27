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За сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших коронавирусом

26.10.2020 13528
За сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 542 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 23;
 
город Алматы - 15;
 
Акмолинская область - 14;
 
Актюбинская область - 4;
 
Алматинская область - 8;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 25;
 
Жамбылская область - 3;
 
Западно-Казахстанская область - 5;
 
Карагандинская область - 10;
 
Костанайская область - 6;
 
Мангистауская область - 1;
 
Павлодарская область - 12;
 
Северо-Казахстанская область - 9;
 
Туркестанская область - 2.
 
Всего в стране выявлены 110 542 заболевших.
 

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