За сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 июля 2020 года в Казахстане выявлено 89 078 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 627 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 232 / 132;
город Алматы - 218 / 106;
город Шымкент - 30 / 10;
Акмолинская область - 53 / 27;
Актюбинская область - 17 / 6;
Алматинская область - 63 / 20;
Атырауская область - 67 / 37;
Восточно-Казахстанская область - 187 / 80;
Жамбылская область - 49 / 22;
Западно-Казахстанская область - 74 / 45;
Карагандинская область - 101 / 22;
Костанайская область - 66 / 28;
Кызылординская область - 55 / 37;
Мангистауская область - 39 / 17;
Павлодарская область - 73 / 21;
Северо-Казахстанская область - 61 / 3;
Туркестанская область - 29 / 14;
Всего в стране выявлено 89 078 заболевших. Выздоровели от заболевания - 59 517 человек, 793 человека скончались.
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