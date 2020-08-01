За сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 июля 2020 года в Казахстане выявлено 89 078 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 627 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 232 / 132;

город Алматы - 218 / 106;

город Шымкент - 30 / 10;

Акмолинская область - 53 / 27;

Актюбинская область - 17 / 6;

Алматинская область - 63 / 20;

Атырауская область - 67 / 37;

Восточно-Казахстанская область - 187 / 80;

Жамбылская область - 49 / 22;

Западно-Казахстанская область - 74 / 45;

Карагандинская область - 101 / 22;

Костанайская область - 66 / 28;

Кызылординская область - 55 / 37;

Мангистауская область - 39 / 17;

Павлодарская область - 73 / 21;

Северо-Казахстанская область - 61 / 3;

Туркестанская область - 29 / 14;

Всего в стране выявлено 89 078 заболевших. Выздоровели от заболевания - 59 517 человек, 793 человека скончались.

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