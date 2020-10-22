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За сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших коронавирусом

21.10.2020 5860
Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 20 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 766 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 29;
 
город Алматы - 13;
 
Акмолинская область - 6;
 
Актюбинская область - 3;
 
Алматинская область - 14;
 
Атырауская область - 11;
 
Восточно-Казахстанская область - 19;
 
Жамбылская область - 3;
 
Западно-Казахстанская область - 5;
 
Карагандинская область - 16;
 
Костанайская область - 5;
 
Мангистауская область - 1;
 
Павлодарская область - 10;
 
Северо-Казахстанская область - 8.
 
Всего в стране выявлены 109 766 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 105 301.
 

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