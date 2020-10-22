За сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 20 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 766 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 29;
город Алматы - 13;
Акмолинская область - 6;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 14;
Атырауская область - 11;
Восточно-Казахстанская область - 19;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 5;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 5;
Мангистауская область - 1;
Павлодарская область - 10;
Северо-Казахстанская область - 8.
Всего в стране выявлены 109 766 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 105 301.
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