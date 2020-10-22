За сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 20 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 766 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 29;

город Алматы - 13;

Акмолинская область - 6;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 14;

Атырауская область - 11;

Восточно-Казахстанская область - 19;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 5;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 5;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 10;

Северо-Казахстанская область - 8.

Всего в стране выявлены 109 766 заболевших.





За прошедшие сутки в Казахстане 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 105 301.

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