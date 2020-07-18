За сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 июля 2020 года в Казахстане выявлено 66 895 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
По информации портала coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 782 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 214 / 73;
город Алматы - 282 / 120;
город Шымкент - 55 / 28;
Акмолинская область - 45 / 26;
Актюбинская область - 51 / 34;
Алматинская область - 57 / 29;
Атырауская область - 181 / 132;
Восточно-Казахстанская область - 130 / 55;
Жамбылская область - 89 / 56;
Западно-Казахстанская область - 108 / 58;
Карагандинская область - 128 / 49;
Костанайская область - 53 / 13;
Кызылординская область - 93 / 37;
Мангистауская область - 53 / 32;
Павлодарская область - 83 / 21;
Северо-Казахстанская область - 65 / 7;
Туркестанская область - 20 / 12.
Всего в стране выявлено 66 895 заболевших, 39 066 человек выздоровели от заболевания, 375 скончались.
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