За сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 июля 2020 года в Казахстане выявлено 66 895 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации портала coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 782 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 214 / 73;

город Алматы - 282 / 120;

город Шымкент - 55 / 28;

Акмолинская область - 45 / 26;

Актюбинская область - 51 / 34;

Алматинская область - 57 / 29;

Атырауская область - 181 / 132;

Восточно-Казахстанская область - 130 / 55;

Жамбылская область - 89 / 56;

Западно-Казахстанская область - 108 / 58;

Карагандинская область - 128 / 49;

Костанайская область - 53 / 13;

Кызылординская область - 93 / 37;

Мангистауская область - 53 / 32;

Павлодарская область - 83 / 21;

Северо-Казахстанская область - 65 / 7;

Туркестанская область - 20 / 12.

Всего в стране выявлено 66 895 заболевших, 39 066 человек выздоровели от заболевания, 375 скончались.

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