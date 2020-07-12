За сутки в Казахстане выявлено 1708 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 июля в Казахстане выявлено 56 455 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1708 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1010 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 120 / 65;

город Алматы - 223 / 102;

город Шымкент - 80 / 50;

Акмолинская область - 34 / 22;

Актюбинская область - 87 / 54;

Алматинская область - 109 / 76;

Атырауская область - 243 / 173;

Восточно-Казахстанская область - 154 / 95;

Жамбылская область - 68 / 53;

Западно-Казахстанская область - 95 / 49;

Карагандинская область - 120 / 67;

Костанайская область - 65 / 40;

Кызылординская область - 61 / 31;

Мангистауская область - 76 / 69;

Павлодарская область - 59 / 16;

Северо-Казахстанская область - 56 / 21;

Туркестанская область - 58 / 27.

Всего в стране выявлено 56 455 заболевших.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства