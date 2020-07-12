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За сутки в Казахстане выявлено 1708 заболевших коронавирусом

11.07.2020, 11:40 7129
Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 июля в Казахстане выявлено 56 455 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Минздрава РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1708 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1010 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 120 / 65;
 
город Алматы - 223 / 102;
 
город Шымкент - 80 / 50;
 
Акмолинская область - 34 / 22;
 
Актюбинская область - 87 / 54;
 
Алматинская область - 109 / 76;
 
Атырауская область - 243 / 173;
 
Восточно-Казахстанская область - 154 / 95;
 
Жамбылская область - 68 / 53;
 
Западно-Казахстанская область - 95 / 49;
 
Карагандинская область - 120 / 67;
 
Костанайская область - 65 / 40;
 
Кызылординская область - 61 / 31;
 
Мангистауская область - 76 / 69;
 
Павлодарская область - 59 / 16;
 
Северо-Казахстанская область - 56 / 21;
 
Туркестанская область - 58 / 27.
 
Всего в стране выявлено 56 455 заболевших.
 

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