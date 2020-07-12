За сутки в Казахстане выявлено 1708 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 июля в Казахстане выявлено 56 455 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
По данным Минздрава РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1708 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1010 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 120 / 65;
город Алматы - 223 / 102;
город Шымкент - 80 / 50;
Акмолинская область - 34 / 22;
Актюбинская область - 87 / 54;
Алматинская область - 109 / 76;
Атырауская область - 243 / 173;
Восточно-Казахстанская область - 154 / 95;
Жамбылская область - 68 / 53;
Западно-Казахстанская область - 95 / 49;
Карагандинская область - 120 / 67;
Костанайская область - 65 / 40;
Кызылординская область - 61 / 31;
Мангистауская область - 76 / 69;
Павлодарская область - 59 / 16;
Северо-Казахстанская область - 56 / 21;
Туркестанская область - 58 / 27.
Всего в стране выявлено 56 455 заболевших.
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