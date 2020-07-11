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За сутки в Казахстане выявлено 1726 заболевших коронавирусом

10.07.2020, 09:07 5239
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 
Из них 936 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 180 / 89;
 
город Алматы - 217 / 73;
 
город Шымкент - 49 / 22;
 
Акмолинская область - 34 / 27;
 
Актюбинская область - 49 / 27;
 
Алматинская область - 108 / 68;
 
Атырауская область - 336 / 229;
 
Восточно-Казахстанская область - 121 / 52;
 
Жамбылская область - 48 / 38;
 
Западно-Казахстанская область - 99 / 39;
 
Карагандинская область - 120 / 68;
 
Костанайская область - 121 / 78;
 
Кызылординская область - 63 / 30;
 
Мангистауская область - 52 / 51;
 
Павлодарская область - 52 / 15;
 
Северо-Казахстанская область - 50 / 19;
 
Туркестанская область - 27 / 11.
 
По состоянию на 23.59 9 июля 2020 года в Казахстане выявлено 54 747 заболевших, 31 277 человек выздоровели от заболевания, 264 человека скончались.
 
В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 12 млн, зафиксировано более 549 тыс. летальных исходов.
 

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