За сутки в Казахстане выявлено 1726 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
Из них 936 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 180 / 89;
город Алматы - 217 / 73;
город Шымкент - 49 / 22;
Акмолинская область - 34 / 27;
Актюбинская область - 49 / 27;
Алматинская область - 108 / 68;
Атырауская область - 336 / 229;
Восточно-Казахстанская область - 121 / 52;
Жамбылская область - 48 / 38;
Западно-Казахстанская область - 99 / 39;
Карагандинская область - 120 / 68;
Костанайская область - 121 / 78;
Кызылординская область - 63 / 30;
Мангистауская область - 52 / 51;
Павлодарская область - 52 / 15;
Северо-Казахстанская область - 50 / 19;
Туркестанская область - 27 / 11.
По состоянию на 23.59 9 июля 2020 года в Казахстане выявлено 54 747 заболевших, 31 277 человек выздоровели от заболевания, 264 человека скончались.
В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 12 млн, зафиксировано более 549 тыс. летальных исходов.
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