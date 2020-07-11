За сутки в Казахстане выявлено 1726 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Из них 936 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 180 / 89;

город Алматы - 217 / 73;

город Шымкент - 49 / 22;

Акмолинская область - 34 / 27;

Актюбинская область - 49 / 27;

Алматинская область - 108 / 68;

Атырауская область - 336 / 229;

Восточно-Казахстанская область - 121 / 52;

Жамбылская область - 48 / 38;

Западно-Казахстанская область - 99 / 39;

Карагандинская область - 120 / 68;

Костанайская область - 121 / 78;

Кызылординская область - 63 / 30;

Мангистауская область - 52 / 51;

Павлодарская область - 52 / 15;

Северо-Казахстанская область - 50 / 19;

Туркестанская область - 27 / 11.

По состоянию на 23.59 9 июля 2020 года в Казахстане выявлено 54 747 заболевших, 31 277 человек выздоровели от заболевания, 264 человека скончались.

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 12 млн, зафиксировано более 549 тыс. летальных исходов.

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