За сутки в Казахстане выявлены 337 новых случаев заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 337 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в РК зарегистрированы 337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 165; бессимптомных - 172.

Всего в стране подтверждено 103 033 случая, из них:

в городе Алматы - 13 877 (+51);

городе Нур-Султане -13 578 (+34);

в Атырауской области - 10 717 (+10);

Карагандинской области - 9788 (+37);

ВКО - 7803 (+36);

ЗКО - 6561 (+24);

в городе Шымкенте - 5150 (+4);

Алматинской области - 4823 (+5);

Жамбылской области - 3999 (+10);

СКО - 3750 (+25);

Павлодарской области - 3685 (+22);

Мангистауской области - 3263 (+14);

Костанайской области - 3260 (+19);

Акмолинской области - 3236 (+24);

Кызылординской области -3212 (+0);

Актюбинской области - 3167 (+2);

Туркестанской области - 3164 (+20).

Кроме того, в Казахстане еще 1219 человек выздоровели от КВИ. Всего в стране выздоровели 82 777 человек.

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