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За сутки в Казахстане выявлены 337 новых случаев заболевания коронавирусом

17.08.2020, 08:30 6967
Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 337 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за прошедшие сутки в РК зарегистрированы 337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 165; бессимптомных - 172.
 
Всего в стране подтверждено 103 033 случая, из них:
 
 в городе Алматы - 13 877 (+51);
 
 городе Нур-Султане -13 578 (+34);
 
 в Атырауской области - 10 717 (+10);
 
 Карагандинской области - 9788 (+37);
 
 ВКО - 7803 (+36);
 
 ЗКО - 6561 (+24); 
 
 в городе Шымкенте - 5150 (+4);
 
 Алматинской области - 4823 (+5); 
 
 Жамбылской области - 3999 (+10); 
 
 СКО - 3750 (+25);
 
 Павлодарской области - 3685 (+22);
 
 Мангистауской области - 3263 (+14); 
 
 Костанайской области - 3260 (+19);
 
 Акмолинской области - 3236 (+24);
 
 Кызылординской области -3212 (+0);
 
 Актюбинской области - 3167 (+2);
 
 Туркестанской области - 3164 (+20).
 
Кроме того, в Казахстане еще 1219 человек выздоровели от КВИ. Всего в стране выздоровели 82 777 человек.
 

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