За сутки в Казахстане выявлены 45 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 20 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 307 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 45 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 6;

город Алматы - 3;

Акмолинская область - 2;

Атырауская область - 2;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 4;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 4;

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 107 307 заболевших.

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