За сутки в Казахстане выявлены 45 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 20 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 307 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 45 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6;
город Алматы - 3;
Акмолинская область - 2;
Атырауская область - 2;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 4;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 4;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 107 307 заболевших.
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