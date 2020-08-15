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За сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией

14.08.2020, 08:25 6778
За сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией
Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 августа 2020 года в Казахстане выявлено 101 848 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 184 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 66 / 8;
 
город Алматы - 40 / 9;
 
город Шымкент - 3 / 3;
 
Акмолинская область - 21 / 11;
 
Актюбинская область - 9 / 5;
 
Алматинская область - 18 / 10;
 
Атырауская область - 15 / 11;
 
Восточно-Казахстанская область - 97 / 30;
 
Жамбылская область - 16 / 10;
 
Западно-Казахстанская область - 32 / 19;
 
Карагандинская область - 44 / 18;
 
Костанайская область - 27 / 6;
 
Кызылординская область - 8 / 5;
 
Мангистауская область - 13 / 13;
 
Павлодарская область - 11 / 1;
 
Северо-Казахстанская область - 30 / 6;
 
Туркестанская область - 26 / 19.
 
Всего в стране выявлено 101 848 заболевших. От заболевания выздоровели 78 633 человек.
 

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