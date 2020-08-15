За сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 184 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 66 / 8;
город Алматы - 40 / 9;
город Шымкент - 3 / 3;
Акмолинская область - 21 / 11;
Актюбинская область - 9 / 5;
Алматинская область - 18 / 10;
Атырауская область - 15 / 11;
Восточно-Казахстанская область - 97 / 30;
Жамбылская область - 16 / 10;
Западно-Казахстанская область - 32 / 19;
Карагандинская область - 44 / 18;
Костанайская область - 27 / 6;
Кызылординская область - 8 / 5;
Мангистауская область - 13 / 13;
Павлодарская область - 11 / 1;
Северо-Казахстанская область - 30 / 6;
Туркестанская область - 26 / 19.
Всего в стране выявлено 101 848 заболевших. От заболевания выздоровели 78 633 человек.
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