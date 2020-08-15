За сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 августа 2020 года в Казахстане выявлено 101 848 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 184 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 66 / 8;

город Алматы - 40 / 9;

город Шымкент - 3 / 3;

Акмолинская область - 21 / 11;

Актюбинская область - 9 / 5;

Алматинская область - 18 / 10;

Атырауская область - 15 / 11;

Восточно-Казахстанская область - 97 / 30;

Жамбылская область - 16 / 10;

Западно-Казахстанская область - 32 / 19;

Карагандинская область - 44 / 18;

Костанайская область - 27 / 6;

Кызылординская область - 8 / 5;

Мангистауская область - 13 / 13;

Павлодарская область - 11 / 1;

Северо-Казахстанская область - 30 / 6;

Туркестанская область - 26 / 19.

Всего в стране выявлено 101 848 заболевших. От заболевания выздоровели 78 633 человек.

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