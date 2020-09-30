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За сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших COVID-19

29.09.2020 10234
За сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших COVID-19
Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 28 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 833 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 6;
 
город Алматы - 5;
 
город Шымкент - 1;
 
Акмолинская область - 2;
 
Алматинская область - 2;
 
Атырауская область - 1;
 
Восточно-Казахстанская область - 21;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 4;
 
Костанайская область - 3;
 
Павлодарская область - 6;
 
Северо-Казахстанская область - 5.
 
Всего в стране выявлены 107 833 заболевших.
 

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