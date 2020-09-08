За сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 361 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4;

город Алматы - 4;

Акмолинская область - 3;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 6;

Восточно-Казахстанская область - 15;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 8;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 3;

Павлодарская область - 4;

Северо-Казахстанская область - 4.

Всего в стране выявлен 106 361 заболевший.

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