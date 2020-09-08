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За сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших коронавирусом

07.09.2020, 08:05 6211
Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 361 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 4;
 
город Алматы - 4;
 
Акмолинская область - 3;
 
Алматинская область - 3;
 
Атырауская область - 6;
 
Восточно-Казахстанская область - 15;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 8;
 
Карагандинская область - 5;
 
Костанайская область - 3;
 
Павлодарская область - 4;
 
Северо-Казахстанская область - 4.
 
Всего в стране выявлен 106 361 заболевший.
 

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