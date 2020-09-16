За сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 сентября в Казахстане выявлены 106 920 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3;
город Алматы - 2;
Акмолинская область - 3;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 3;
Атырауская область - 9;
Восточно-Казахстанская область - 20;
Западно-Казахстанская область - 7;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 6;
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 106 920 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 209 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 836.
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