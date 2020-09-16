За сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 сентября в Казахстане выявлены 106 920 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3;

город Алматы - 2;

Акмолинская область - 3;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 9;

Восточно-Казахстанская область - 20;

Западно-Казахстанская область - 7;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 6;

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлены 106 920 заболевших.





За прошедшие сутки в Казахстане 209 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 836.

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