Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 января

03.01.2021 18874
Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 января
Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - За минувшие сутки в Казахстане коронавирус выявили у 714 человек, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в разрезе регионов статистика выглядит следующим образом: 
 
— Нур-Султан — 63;
 
— Алматы — 103;
 
— Акмолинская область — 59;
 
— Актюбинская область — 4;
 
— Алматинская область — 49;
 
— Атырауская область — 81;
 
— Восточно-Казахстанская область — 41;
 
— Жамбылская область — 8;
 
— Западно-Казахстанская область — 31;
 
— Карагандинская область — 40;
 
— Костанайская область — 59;
 
— Кызылординская область — 7;
 
— Мангистауская область — 11;
 
— Павлодарская область — 92;
 
— Северо-Казахстанская область — 57;
 
— Туркестанская область — 9.
 
Всего в стране выявлено 156 934 случая заражения коронавирусом. За сутки 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 143 958 человек.

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали шесть человек. Лечение продолжают получать 22 833 пациента. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Казахстане умерло 2330 человек.Коронавирусной пневмонией заболели еще семь человек. Трое пациентов с этим диагнозом скончались.

Всего с 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали почти 46 тыс. случаев заболевания пневмонии с признаками коронавируса. Жертвами болезни стали 508 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая