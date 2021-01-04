Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 января

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - За минувшие сутки в Казахстане коронавирус выявили у 714 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в разрезе регионов статистика выглядит следующим образом:

— Нур-Султан — 63;

— Алматы — 103;

— Акмолинская область — 59;

— Актюбинская область — 4;

— Алматинская область — 49;

— Атырауская область — 81;

— Восточно-Казахстанская область — 41;

— Жамбылская область — 8;

— Западно-Казахстанская область — 31;

— Карагандинская область — 40;

— Костанайская область — 59;

— Кызылординская область — 7;

— Мангистауская область — 11;

— Павлодарская область — 92;

— Северо-Казахстанская область — 57;

— Туркестанская область — 9.

Всего в стране выявлено 156 934 случая заражения коронавирусом. За сутки 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 143 958 человек.





За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали шесть человек. Лечение продолжают получать 22 833 пациента. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Казахстане умерло 2330 человек.Коронавирусной пневмонией заболели еще семь человек. Трое пациентов с этим диагнозом скончались.





Всего с 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали почти 46 тыс. случаев заболевания пневмонии с признаками коронавируса. Жертвами болезни стали 508 человек.

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