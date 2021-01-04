Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 января

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в разрезе регионов статистика выглядит следующим образом:
— Нур-Султан — 63;
— Алматы — 103;
— Акмолинская область — 59;
— Актюбинская область — 4;
— Алматинская область — 49;
— Атырауская область — 81;
— Восточно-Казахстанская область — 41;
— Жамбылская область — 8;
— Западно-Казахстанская область — 31;
— Карагандинская область — 40;
— Костанайская область — 59;
— Кызылординская область — 7;
— Мангистауская область — 11;
— Павлодарская область — 92;
— Северо-Казахстанская область — 57;
— Туркестанская область — 9.
Всего в стране выявлено 156 934 случая заражения коронавирусом. За сутки 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 143 958 человек.
За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали шесть человек. Лечение продолжают получать 22 833 пациента. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Казахстане умерло 2330 человек.Коронавирусной пневмонией заболели еще семь человек. Трое пациентов с этим диагнозом скончались.
Всего с 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали почти 46 тыс. случаев заболевания пневмонии с признаками коронавируса. Жертвами болезни стали 508 человек.
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