За сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 105 944 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 14 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 8 / 0;

город Алматы - 8 / 1;

Акмолинская область - 7 / 3;

Алматинская область - 2 / 2;

Атырауская область - 1 / 1;

Восточно-Казахстанская область - 15 / 1;

Жамбылская область - 3 / 2;

Западно-Казахстанская область - 5 / 1;

Карагандинская область - 10 / 2;

Костанайская область - 4 / 0;

Павлодарская область - 1 / 0;

Северо-Казахстанская область - 8 / 1.

Всего в стране выявлены 105 944 заболевших.





За прошедшие сутки в Казахстане 472 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 97 371.

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