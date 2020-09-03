За сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 14 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 8 / 0;
город Алматы - 8 / 1;
Акмолинская область - 7 / 3;
Алматинская область - 2 / 2;
Атырауская область - 1 / 1;
Восточно-Казахстанская область - 15 / 1;
Жамбылская область - 3 / 2;
Западно-Казахстанская область - 5 / 1;
Карагандинская область - 10 / 2;
Костанайская область - 4 / 0;
Павлодарская область - 1 / 0;
Северо-Казахстанская область - 8 / 1.
Всего в стране выявлены 105 944 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 472 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 97 371.
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