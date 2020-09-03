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За сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией

02.09.2020, 08:12 8911
За сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 105 944 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 14 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 8 / 0;
 
город Алматы - 8 / 1;
 
Акмолинская область - 7 / 3;
 
Алматинская область - 2 / 2;
 
Атырауская область - 1 / 1;
 
Восточно-Казахстанская область - 15 / 1;
 
Жамбылская область - 3 / 2;
 
Западно-Казахстанская область - 5 / 1;
 
Карагандинская область - 10 / 2;
 
Костанайская область - 4 / 0;
 
Павлодарская область - 1 / 0;
 
Северо-Казахстанская область - 8 / 1.
 
Всего в стране выявлены 105 944 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 472 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 97 371.
 

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