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В Казахстане выявлены 73 заболевших коронавирусом

09.09.2020, 08:15 5644
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 сентября 2020 года в Казахстане выявлено 106 498 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 73 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 19;
 
город Алматы - 4;
 
город Шымкент - 1;
 
Акмолинская область - 4;
 
Актюбинская область - 1;
 
Алматинская область - 1;
 
Атырауская область - 6;
 
Восточно-Казахстанская область - 16;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 6;
 
Костанайская область - 2;
 
Павлодарская область - 3;
 
Северо-Казахстанская область - 5;
 
Туркестанская область - 1.
 
Всего в стране выявлены 106 498 заболевших.
 
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 042.
 

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