В Казахстане выявлены 73 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 сентября 2020 года в Казахстане выявлено 106 498 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 73 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 19;
город Алматы - 4;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 4;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 1;
Атырауская область - 6;
Восточно-Казахстанская область - 16;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 3;
Северо-Казахстанская область - 5;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 106 498 заболевших.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 042.
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