В Казахстане выявлены 73 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 сентября 2020 года в Казахстане выявлено 106 498 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 73 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 19;

город Алматы - 4;

город Шымкент - 1;

Акмолинская область - 4;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 1;

Атырауская область - 6;

Восточно-Казахстанская область - 16;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 3;

Северо-Казахстанская область - 5;

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 106 498 заболевших.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 042.

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