За сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 5 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 301 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 31 случай без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 7 / 2;

город Алматы - 10 / 6;

город Шымкент - 1 / 1;

Акмолинская область - 3 / 2;

Алматинская область - 2 / 1;

Атырауская область - 5 / 5;

Восточно-Казахстанская область - 17 / 8;

Западно-Казахстанская область - 6 / 0;

Карагандинская область - 8 / 1;

Костанайская область - 3 / 1;

Павлодарская область - 5 / 0;

Северо-Казахстанская область - 5 / 0;

Туркестанская область - 4 / 4.

Всего в стране выявлен 106 301 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 505 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 99 523.

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