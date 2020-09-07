За сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 5 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 301 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 31 случай без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 7 / 2;
город Алматы - 10 / 6;
город Шымкент - 1 / 1;
Акмолинская область - 3 / 2;
Алматинская область - 2 / 1;
Атырауская область - 5 / 5;
Восточно-Казахстанская область - 17 / 8;
Западно-Казахстанская область - 6 / 0;
Карагандинская область - 8 / 1;
Костанайская область - 3 / 1;
Павлодарская область - 5 / 0;
Северо-Казахстанская область - 5 / 0;
Туркестанская область - 4 / 4.
Всего в стране выявлен 106 301 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 505 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 99 523.
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