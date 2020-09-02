За сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 31 августа 2020 года в Казахстане выявлены 105 872 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 18 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 3 / 0;

город Алматы - 3 / 1;

Акмолинская область - 7 / 4;

Алматинская область - 1 / 0;

Атырауская область - 9 / 7;

Восточно-Казахстанская область - 17 / 2;

Западно-Казахстанская область - 3 / 0;

Карагандинская область - 14 / 1;

Костанайская область - 6 / 1;

Павлодарская область - 2 / 2;

Северо-Казахстанская область - 9 / 0;

Туркестанская область - 3 / 0.

Всего в стране выявлены 105 872 заболевших. За прошедшие сутки в Казахстане 602 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 96 899.

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