Система Orphus

За сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией

01.09.2020, 08:07 3430
Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 31 августа 2020 года в Казахстане выявлены 105 872 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 18 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 3 / 0;
 
город Алматы - 3 / 1;
 
Акмолинская область - 7 / 4;
 
Алматинская область - 1 / 0;
 
Атырауская область - 9 / 7;
 
Восточно-Казахстанская область - 17 / 2;
 
Западно-Казахстанская область - 3 / 0;
 
Карагандинская область - 14 / 1;
 
Костанайская область - 6 / 1;
 
Павлодарская область - 2 / 2;
 
Северо-Казахстанская область - 9 / 0;
 
Туркестанская область - 3 / 0.
 
Всего в стране выявлены 105 872 заболевших. За прошедшие сутки в Казахстане 602 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 96 899.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая