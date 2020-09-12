За сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 661 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 8;

город Алматы - 9;

Акмолинская область - 3;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 6;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 7;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 2;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 4;

Северо-Казахстанская область - 4;

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлен 106 661 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 409.

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