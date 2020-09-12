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За сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусом

11.09.2020, 08:17 7102
Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 661 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 8;
 
город Алматы - 9;
 
Акмолинская область - 3;
 
Актюбинская область - 1;
 
Алматинская область - 4;
 
Атырауская область - 6;
 
Восточно-Казахстанская область - 18;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 7;
 
Костанайская область - 2;
 
Кызылординская область - 2;
 
Мангистауская область - 1;
 
Павлодарская область - 4;
 
Северо-Казахстанская область - 4;
 
Туркестанская область - 4.
 
Всего в стране выявлен 106 661 заболевший.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 409.
 

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