За сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 661 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 8;
город Алматы - 9;
Акмолинская область - 3;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 6;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 7;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 2;
Мангистауская область - 1;
Павлодарская область - 4;
Северо-Казахстанская область - 4;
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлен 106 661 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 409.
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