За сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусом

По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 445 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 182 / 86;
город Алматы - 155 / 101;
город Шымкент - 12 / 10;
Акмолинская область - 37 / 22;
Актюбинская область - 8 / 3;
Алматинская область - 40 / 27;
Атырауская область - 24 / 21;
Восточно-Казахстанская область - 94 / 39;
Жамбылская область - 35 / 13;
Западно-Казахстанская область - 51 / 21;
Карагандинская область - 85 / 20;
Костанайская область - 33 / 10;
Кызылординская область - 26 / 9;
Мангистауская область - 32 / 27;
Павлодарская область - 15 / 4;
Северо-Казахстанская область - 42 / 7;
Туркестанская область - 36 / 25.
Всего в стране выявлено 97 829 заболевших. 71 609 выздоровели от заболевания.
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