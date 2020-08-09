За сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 августа 2020 года в Казахстане выявлено 97 829 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 445 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 182 / 86;

город Алматы - 155 / 101;

город Шымкент - 12 / 10;

Акмолинская область - 37 / 22;

Актюбинская область - 8 / 3;

Алматинская область - 40 / 27;

Атырауская область - 24 / 21;

Восточно-Казахстанская область - 94 / 39;

Жамбылская область - 35 / 13;

Западно-Казахстанская область - 51 / 21;

Карагандинская область - 85 / 20;

Костанайская область - 33 / 10;

Кызылординская область - 26 / 9;

Мангистауская область - 32 / 27;

Павлодарская область - 15 / 4;

Северо-Казахстанская область - 42 / 7;

Туркестанская область - 36 / 25.

Всего в стране выявлено 97 829 заболевших. 71 609 выздоровели от заболевания.

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