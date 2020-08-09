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За сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусом

08.08.2020, 09:33 7102
За сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 августа 2020 года в Казахстане выявлено 97 829 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 445 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 182 / 86;
 
город Алматы - 155 / 101;
 
город Шымкент - 12 / 10;
 
Акмолинская область - 37 / 22;
 
Актюбинская область - 8 / 3;
 
Алматинская область - 40 / 27;
 
Атырауская область - 24 / 21;
 
Восточно-Казахстанская область - 94 / 39;
 
Жамбылская область - 35 / 13;
 
Западно-Казахстанская область - 51 / 21;
 
Карагандинская область - 85 / 20;
 
Костанайская область - 33 / 10;
 
Кызылординская область - 26 / 9;
 
Мангистауская область - 32 / 27;
 
Павлодарская область - 15 / 4;
 
Северо-Казахстанская область - 42 / 7;
 
Туркестанская область - 36 / 25.
 
Всего в стране выявлено 97 829 заболевших. 71 609 выздоровели от заболевания.
 

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