За сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших коронавирусом

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщает, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 94 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Максимум заболевших - в Нур-Султане, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях:
город Нур-Султан - 15;
город Алматы - 9;
город Шымкент - 4;
Акмолинская область - 4;
Актюбинская область - 3;
Атырауская область - 5;
Восточно-Казахстанская область - 17;
Жамбылская область - 4;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 4;
Костанайская область - 4;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 8;
Северо-Казахстанская область – 13.
Еще два райцентра закрыли на карантин в Северном Казахстане.
Общее число заболевших по стране составило 108 757 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровело в Казахстане с начала пандемии 103 980 пациентов.
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