Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщает, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 94 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Максимум заболевших - в Нур-Султане, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях:

город Нур-Султан - 15;

город Алматы - 9;

город Шымкент - 4;

Акмолинская область - 4;

Актюбинская область - 3;

Атырауская область - 5;

Восточно-Казахстанская область - 17;

Жамбылская область - 4;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 4;

Костанайская область - 4;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 8;

Северо-Казахстанская область – 13.

Еще два райцентра закрыли на карантин в Северном Казахстане.

Общее число заболевших по стране составило 108 757 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровело в Казахстане с начала пандемии 103 980 пациентов.

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