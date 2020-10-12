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За сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших коронавирусом

11.10.2020 13096
За сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлены 94 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщает, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 94 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
Максимум заболевших - в Нур-Султане, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях:
 
город Нур-Султан - 15;
 
город Алматы - 9;
 
город Шымкент - 4;
 
Акмолинская область - 4;
 
Актюбинская область - 3;
 
Атырауская область - 5;
 
Восточно-Казахстанская область - 17;
 
Жамбылская область - 4;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 4;
 
Костанайская область - 4;
 
Мангистауская область - 2;
 
Павлодарская область - 8;
 
Северо-Казахстанская область – 13.
 
Еще два райцентра закрыли на карантин в Северном Казахстане.
 
Общее число заболевших по стране составило 108 757 человек.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровело в Казахстане с начала пандемии 103 980 пациентов.
 

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